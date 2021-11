ARZANO. I sicari sarebbero partiti da Napoli e le indagini si stanno concentrando soprattutto sulle fibrillazioni interne alla galassia degli Amato-Pagano, nucleo storico degli Scissionisti dai Di Lauro che hanno referenti sui territori in larga parte della provincia a nord di Napoli. Ecco i primi sviluppi delle indagini sul clamoroso agguato dell’altro ieri sera in via Ignazio Silone, dove sono rimasti feriti 5 uomini tra cui 2 idraulici estranei a contesti malavitosi.