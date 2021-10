Domenica elettorale senza seggio per i candidati a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Catello Maresca. Entrambi, infatti, sono residenti in altri comuni della Campania e non votano in città.

Manfredi, candidato della coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e altri partiti di centrosinistra per un totale di 13 liste, ha trascorso la mattinata in centro concedendosi un caffè con la moglie a piazza dei Martiri, nella zona di Chiaia, dove ha salutato amici e qualche candidato. Manfredi, già rettore dell'Università Federico II di Napoli e ministro dell'Università nel Governo Conte II, trascorrerà la domenica pomeriggio in famiglia a Nola.

Maresca, candidato del centrodestra e di formazioni civiche sostenuto da 8 liste, questa mattina si è recato a Pompei dove è stata celebrata la messa in occasione della Supplica alla Madonna del Rosario. A seguire, intorno all'una, è tornato a Napoli dove, insieme alla figlia, ha accompagnato la compagna al seggio allestito nella scuola elementare Villanova, in via Manzoni, nel quartiere Posillipo.