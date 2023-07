NAPOLI. Gli indugi sono rotti e i nuovi ras della Torretta alzano definitivamente il tiro. La breve e fragile tregua estiva tra i vicoli a ridosso della riviera di Chiaia sembra essere già giunta al capolinea e la prova arriva da quanto accaduto la scorsa notte in vico Santa Maria della Neve, ex fortino del clan Frizziero, dove un commando di uomini armati ha sparato ad alzo zero contro una paranza di giovani imparentati con il gruppo Pugliese, storicamente molto attivo nella vendita di droga al dettaglio.