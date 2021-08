Tragedia a Torre di Mosto, comune di 5mila abitanti della Città Metropolitana di Venezia, dove Sveva Rizzetto sabato pomeriggio si trova da sola in casa con il figlio piccolo. La donna non si è sentita bene ed ha deciso di chiamare il marito chiedendogli di venire a casa per portare il bambino dai nonni, Purtroppo la donna non ce l'ha fatta ed è morta pocod dopo.

Quando l’uomo arriva a casa, dopo soli pochi minuti, è già tardi.

La tragedia

Sveva Rizze ha perso conoscenza lasciando il marito, il figlio amatissimo di tre anni, e tutto il paese senza parole e nel più grande sconforto. La donna, 48 anni, secondo quanto trapelato, non aveva nessun problema di salute.

La vittima

La donna lavorava alla Drahtzug Stein ed era stimata ed apprezzata oltre che benvoluta. Il referto parla di “arresto cardiocircolatorio“. I soccorsi si sono rivelati inutili.

Tragedia in mare: si tuffa in acqua per salvare i figli piccoli, muore papà travolto dalle onde

Il papà eroe si era tuffato in acqua per salvare i suoi bimbi piccoli, ma le onde erano troppo forti e alte. Un bambino di 9 anni e la sorellina di 7 sono rkiusciti a salvarsi ma per il loro papà, Massimo Armeni di 64 anni, non c'è stato niente da fare.

SULLA SPIAGGIA DI LADISPOLI

La tragedia è avvenuta a Ladispoli, sulla famosa spiaggia vicino a Roma.

I BIMBI SI SONO TUFFATI E SONO STATI TRASCINATI DALLA CORRENTE

Secondo una prima ricostruzione, erano da poco arrivati al mare ed i due bimbi si sono immediatamente tuffati in acqua. La corrente però era troppo forte e sono stati trascinati in un punto pericoloso. Il papà si è subito tuffato in acqua insieme a tre bagnini.

I BAMBINI IN OSPEDALE

I bambini sono stati salvati e sono stati ricoverati all'ospedale Gemelli di Roma in l'elicottero: tutti e due sono in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.

IL PAPA' NON CE L'HA FATTA

Per il papà Massimo non c'è stato niente da fare, è morto poco dopo. Sulla causa del decesso indagano le autorità locali.