Un ragazzo di 17 anni è stato stroncato da un malore mentre si trovava in spiaggia a Casal Velino con la sua famiglia. Il giovane, che era affetto da una grave disabilità, si è sentito male poco dopo l'arrivo sul litorale cilentano. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, per lui non c'è stato nulla da fare.