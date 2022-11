Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta su Napoli e gran parte dei Comuni dell'hinterland. Allagament si registrano un po' ovunque e diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. La stazione "Garibaldi" della linea 1 della metropolitana è stata chiusa perché è allagata. L'accesso è impraticabile e si attende che il maltempo dia una tregua per procedere a ripulire i canali di scolo sul tetto. Infiltrazioni d'acqua si registrano anche alla stazione 'Museo' anche se non è stato necessario interdire l'accesso. Disagi si registrano in varie zone della città.

Oggi è in vigore l'allerta meteo, con criticità gialla, della protezione civile regionale su buona parte della Campania. A Giugliano numerose strade si sono allagate. Difficoltà per gli automobilisti che non hanno potuto raggiungere i luoghi di lavoro. Decine di segnalazioni sui social. La situazione peggiora, come sempre, si è registrata tra viale San Francesco d'Assisi, via Verdi fino allo svincolo dell'asse mediano. Disagi si registrano anche a Marano e lungo la fascia costiera.

Nuovi disagi per gli utenti della Circumvesuviana, che oggi insieme ai soliti ritardi e alle annunciate soppressioni, si trovano a fare i conti anche con le conseguenze del maltempo. In particolare, a pagare dazio sono coloro i quali si servono delle linee vesuviane gestite dall'Ente Autonomo Volturno alla fermata di San Giorgio Cavalli di Bronzo. Come fa sapere Eav, infatti, ''causa allagamento impianto, i treni da e per Napoli non effettuano servizio viaggiatori alla stazione di S.Giorgio-Cavalli di Bronzo''.

Disagi per il maltempo che sta investendo la Campania. A Villaricca, nel napoletano, è stato necessario l'intervento dei carabinieri per soccorrere una 47enne rimasta bloccata nella sua auto in via Roma. Le forti piogge hanno generato un torrente che ha trascinato l'auto in un punto in cui l'acqua era particolarmente alta. Il comandante della stazione dei carabinieri di Villaricca e il suo vice hanno prelevato la donna dall'auto, ormai per metà allagata, e l'hanno messa in salvo. Intanto, a Napoli e provincia, è caos mezzi pubblici. Allagata la stazione Eav di Scafati: la tratta ex circumvesuviana risulta interrotta tra Pompei e Poggiomarino. Non va meglio nel capoluogo partenopeo, dove alcuni bus dell'Anm sono stati costretti a una temporanea deviazione di percorso per allagamenti.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato oggi un nuovo avviso di allerta meteo che proroga fino alle 12 di domani quello attualmente in essere, ad esclusione dell'Alto Volturno e Matese.