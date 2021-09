La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticita' idrogeologica di livello Giallo, valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutta la Campania.

Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Possibili raffiche di vento nei temporali. Le precipitazioni potrebbero essere localmente anche molto intense, a causa dell'elevata instabilita' atmosferica, che sta caratterizzando l'attuale periodo climatico; e che, spiegano dalla Protezione civile, rende difficilmente prevedibili, nello spazio e nel tempo, i fenomeni temporaleschi previsti su tutte le zone di allerta della regione e per tutta la durata dell'avviso.

I rovesci e temporali attesi saranno caratterizzati da un'elevata rapidita' di evoluzione e, anche in considerazione degli scenari meteo attuali, influenzati dal cambiamento climatico in atto anche nel Mediterraneo, potranno verificarsi in piu' punti del territorio, con contestuale verificarsi di grandinate, fulmini e raffiche di vento, fenomeni particolarmente pericolosi e tali da determinare possibili danni alle coperture, caduta di rami o alberi.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda, inoltre, di porre la massima attenzione alle aree del territorio particolarmente esposte al rischio idrogeologico e a quelle percorse dagli incendi verificatisi negli scorsi mesi.

Raffica di temporali sul weekend, poi torna l'estate

A partire da venerdì una perturbazione atlantica, la prima dopo i mesi estivi, avanzerà verso il nostro Paese e lo colpirà pesantemente nel corso del weekend. Il team del sito iLMeteo.it informa che dopo le prime avvisaglie di venerdì, soprattutto su tutti i settori occidentali e in Sardegna (temporali), da sabato intensi rovesci temporaleschi dal Lazio (colpita anche Roma) si estenderanno alla Campania e poi alle regioni adriatiche centro-meridionali, quindi a Calabria e Sicilia.

Piogge abbondanti potranno provocare qualche allagamento improvviso su molti settori di queste regioni.

Le regioni settentrionali non verranno interessate dalle precipitazioni, ma soltanto da un deciso aumento della nuvolosità facente capo alla parte più settentrionale del fronte instabile.

Nella giornata di domenica la perturbazione abbandonerà l'Italia con altri temporali al Sud e sul Lazio centro-meridionale.

Infine, nella prossima settimana l'improvvisa rimonta dell'anticiclone africano riporterà un'atmosfera più stabile su gran parte delle regioni preannunciando l'arrivo dell'estate settembrina. Soltanto al Sud ci sarà l'ultima fase instabile con temporali dalla Puglia verso Calabria e Sicilia centro-orientale.

NEL DETTAGLIO

Sabato 4. Al nord: molte nubi in Emilia Romagna, qualche rovescio sulle Alpi occidentali.

Al centro: rovesci e temporali su Lazio, Marche meridionali, Abruzzo, Umbria e Molise.

Al sud: maltempo su Campania, Calabria, Sicilia, poi Basilicata e Puglia.

Domenica 5. Al nord: soleggiato. Al centro: qualche temporale sul Lazio centro-meridionale, sole altrove.

Al sud: temporali su Puglia, Basilicata, Calabria, salernitano.

Lunedì con impulso temporalesco al Sud, poi sarà alta pressione.