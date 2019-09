NAPOLI. Autobus bloccati in strade completamente allagate e, all'interno della stazione Parco Margherita della Funicolare di Napoli, un pezzo di controsoffittatura caduto. Sono alcune delle conseguenze della forte pioggia che si è abbattuta su Napoli la scorsa notte, secondo quanto denuncia l'Usb. «È indegno assistere a scene così per una metropoli come Napoli - afferma Marco Sansone del coordinamento regionale - sono mesi che chiediamo alle istituzioni di ripulire le caditoie urbane prima delle piogge autunnali, e sono anni che chiediamo all'Anm di garantire sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la costante manutenzione di autobus, treni e stazioni di metropolitane e funicolari. Quella di stamattina è solo la punta dell'iceberg di una situazione destinata ad aggravarsi con l'imminenza del periodo invernale». Secondo Sansone «l'amministratore unico dell'Azienda, Nicola Pascale, dovrebbe preoccuparsi più di queste criticità, anziché dell'inaugurazione dei pianoforti nelle stazioni dell'Anm».