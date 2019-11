CASTELLAMMARE DI STABIA. A causa delle insistenti piogge, il fiume Sarno è straripato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Dall'alba, per le famiglie che abitano nella zona, alla periferia di Castellammare di Stabia, è emergenza. La strada è invasa dal fiume, allagata per oltre 60 centimetri. L'acqua ha invaso i piani bassi e non accenna a diminuire. Alle ore 8,30 di questa mattina, è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia, che ha portato in salvo una famiglia di 4 persone, operando con un mezzo anfibio e il nucleo sommozzatori. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, dove altre famiglie - che stamattina aveva rifiutato il soccorso, sperando nel ritiro delle acque - ora chiedono di essere trasportate all'asciutto, temendo che la situazione possa peggiorare nella notte. Sul posto i vigili del fuoco sono coadiuvati dalla Protezione civile.