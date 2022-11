Frana a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia. Questa mattina, intorno alle 5, fango e detriti, originati dalla parte alta di via Celario, hanno raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Sul posto Carabinieri, Protezione civile e Vigili del fuoco.

La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Un uomo è stato recuperato e salvato dai soccorritori.

Travolte dal fango anche due case. Sono in corso ricerche di eventuali dispersi, mentre altre due persone sono state salvati dai vigili del fuoco. Inviati rinforzi ai caschi rossi da Napoli.

Ci sono 4 dispersi. Si tratta di una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario.

I sindaci dell’isola d’Ischia e il commissario straordinario di Casamicciola Terme stanno predisponendo un’ordinanza congiunta con la quale invitano la cittadinanza a non uscire di casa. Un provvedimento teso a favorire i soccorsi.

Alcune persone sono rimaste bloccate all'interno di un hotel in piazza Bagni di Gurgitello, a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia. L'hotel, il Terme Manzi, è rimasto senza corrente elettrica. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi.

I DISPERSI. Sale a 13 il numero dei dispersi per la frana di Casamicciola. Lo rendono noto i Carabinieri. Secondo quanto si apprende, non si hanno al momento notizie di una famiglia composta da padre, madre e due bambini che abitano a monte di Piazza Maio, nella zona interessata in pieno dalla frana e non ancora raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso.

Intanto è ricoverato all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno l'uomo travolto dal fango e salvato grazie all'intervento dei soccorritori questa mattina a Casamicciola Terme. Il salvataggio è avvenuto nei pressi di via Celario, dove si è generata la frana che all'alba ha travolto diverse abitazioni.

Risultano interrotti al momento i collegamenti via mare per Ischia da Napoli, mentre sono garantite solo le corse da Pozzuoli con priorità per le squadre di soccorso attese sull'isola. La Asl Napoli 2 Nord ha attivato l'elisoccorso. Su parte della Campania e in particolare sulla fascia costiera oggi è in vigore l'allerta meteo di livello arancione diramata ieri dalla Protezione civile regionale.

TRENTA FAMIGLIE ISOLATE. Ci sono attualmente 30 famiglie isolate nella zona del Celario, a monte di piazza Maio, la zona del comune di Casamicciola Terme sull'isola d'Ischia che nel 2017 fu quella maggiormente colpita dal terremoto. Lo spiega il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, contattato dall'Adnkronos. La situazione nella zona di via Celario è particolarmente preoccupante, spiega Pascale, perché in diversi punti il terreno sotto le case è franato e le abitazioni sono considerate a rischio crollo.

«Stiamo cercando di aprire un varco pedonale per portare queste persone a piazza Maio e da lì trasportarle verso i comuni di Lacco Ameno e Forio attraverso la strada borbonica, che in questo momento è quella più pulita e più sicura, per farli alloggiare», spiega Pascale che intanto ha già messo a disposizione il Palazzetto dello sport adiacente l'ospedale Rizzoli per accogliere le persone in fuga dalle abitazioni a rischio.

SGOMBERATI 10 IMMOBILI. Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, ha disposto lo sgombero di dieci immobili, abitati da altrettanti nuclei familiari, in un'area posta a valle dell'alveo che divide il comune di Lacco Ameno e quello di Casamicciola Terme, dove si sono registrati i danni maggiori a causa della frana che si è abbattuta su diverse abitazioni all'alba e dove si contano 13 dispersi. La decisione, spiega Pascale, è stata presa «su segnalazione della protezione civile che mi ha indicato che a monte si è formata una massa d'acqua preoccupante».