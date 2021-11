SANT'AGNELLO. A pochi metri dal Comune di Sant'Agnello, una voragine ha inghiottito la strada. Il maltempo è la causa dello sprofondamento su una strada di grande traffico e accresce il timore che qualcuno possa essersi trovato sul luogo della voragine nel momento in cui si è creata. Vigili del fuoco sono giunti da Napoli. Insieme con uno speleologo ispezioneranno il fondo della voragine per assicurarsi che nessun passante sia sprofondato. Tragedia sfiorata anche nel piccolo comune dei Monti Lattari. Questa notte verso l’una, a Casola di Napoli, i Carabinieri della stazione di Gragnano sono intervenuti a via Vittorio Veneto nr. 28. Un vecchio stabile di 2 piani in muratura, disabitato e in stato di abbandono è crollato probabilmente a causa del maltempo.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Nessun ferito.