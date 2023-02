«Dove alcuni vedono il razzismo, io solo la meraviglia. Lo sport è inclusione e voi bambini siete dei giganti». Così sul proprio profilo Instagram in una storia il ct della Nazionale, Roberto Mancini, commenta la vicenda di chi ha parlato di razzismo per il fatto che tanti bambini si sono travestiti da Victor Osimhen per Carnevale dipingendosi la faccia di nero e con la maschera. Il ct ha postato una foro che ritrae cinque bambini con la maglia del Napoli e il viso truccato di nero per somigliare al campione azzurro Osimhen.