"E' la conclusione che auspicavamo, quella di concentrare nella giornata di domenica la partita della Lazio a Milano e il derby Napoli-Salernitana che possono determinare un risultato definitivo per la conclusione del campionato". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commentando la decisione di posticipare Napoli-Salernitana a domenica.

Manfredi ha spiegato che il centro storico diventerà un'area pedonale "per garantire che la festa si faccia essenzialmente a piedi, senza scorribande di automobili e motorini che potrebbero essere incompatibili rispetto alla felicità che tutti vogliono esprimere e alla sicurezza che dobbiamo garantire. Ci sarà un grande impegno del Comune, si creerà una grande area pedonale nella zona del centro storico che partirà alle 12 di domenica e, qualora ci saranno i festeggiamenti, si prolungherà fino alle 4 della notte tra domenica e lunedì. Sarà tutta un'area pedonale presidiata ai varchi da una presenza mista di polizia municipale e forze dell'ordine. Ci sarà anche il presidio di alcuni monumenti individuati insieme alla Soprintendenza per evitare che ci siano eccessi che possano eventualmente danneggiare i monumenti".

Inoltre, ha aggiunto Manfredi, "sarà garantita una frequenza aumentata dei trasporti e un prolungamento fino a mezzanotte per garantire la mobilità su ferro. Sono convinto che sarà una bellissima festa in cui tutti potranno esprimere la loro gioia, che sarà fatta con grande responsabilità. Napoli è una città che sa festeggiare e domenica lo dimostreremo".

ECCO IL DISPOSITIVO. Comprenderà la quasi totalità del centro di Napoli, la maxi zona rossa che sarà istituita nella giornata di domenica in vista dei possibili festeggiamenti per il terzo scudetto. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza con la quale si istituisce, dalle ore 12 di domenica 30 aprile alle ore 4 di lunedì 1° maggio, il divieto di transito e di circolazione veicolare nell'area del centro cittadino. Queste le strade e piazze che costituiscono il perimetro dell'area pedonale: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina. Ci sono poi ulteriori strade interdette al transito e alla circolazione dei veicoli: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, Galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale), via Orazio. In deroga al divieto potranno circolare: i veicoli delle forze dell'ordine, di soccorso e di emergenza; gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.a. adibiti al trasporto disabili; i veicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità; gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti; gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali; gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente; gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato; i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco; i veicoli di proprietà del personale delle forze di polizia chiamati ad assumere o lasciare il servizio nell'ambito del dispositivo.