NAPOLI. «Il 10 luglio sarà inaugurato e aperto il sottopassaggio dalla Stazione Marittima a Piazza Municipio». A dirlo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine del forum "L'Italia Mediterranea", organizzato dal movimento Cittadino Sud. «Sono stato lì in questi giorni e i lavori sono finiti. La parte dei reperti archeologici non si apre ancora, serve qualche mese per completarla, ma ora per l'estate apriamo il trasferimento dal porto al centro cittadino e alla metropolitana senza attraversare la strada molto trafficata dalle auto. Si passa sul tapis roulant sotto la Linea 1 della Metro e la Linea 6 che riapre tra poco. Vi sarà una grande svolta di accoglienza a Napoli: dal porto e dalla Stazione Marittima si arriva in centro con il sottopasso» spiega.

Manfredi tocca anche altri temi: «Il regionalismo già eccessivamente spinto ha schiacciato le città e ha creato danni negli enti locali. I costi esplosi della gestione pubblica con le Regioni porta anche a perdere il ruolo dei Comuni e delle città Metropolitane che vanno invece rafforzati». Secondo Manfredi «il Paese ha bisogno di riforme, ma il regionalismo differenziato dell'autonomia è una riforma vecchia. Trenta anni fa poteva avere un senso, ma oggi è una riforma vecchia e neanche al nord la vogliono i cittadini, se non la Lega e il Veneto». A giudizio del sindaco di Napoli «vanno immaginate macro aree metropolitane e macro regioni, penso all'asse Campania-Puglia-Basilicata che viene unito ora dalla ferrovia ad alta velocità tra Napoli e Bari che congiunge le tre Regioni fortemente complementari sui sistemi di manifattura, sull'agroalimentare, sul turismo, ma anche con l'energia della Basilicata. Ci sono in questa ipotetica macro regione due mari e due grandi porti, dieci milioni di abitanti e una realtà molto significativa per fare politiche comuni. Il Paese ha bisogno di riforme che deovno andare verso un maggior ruolo delle grandi città e di immaginare anche il ruolo delle macro regioni come parte di una riforma complessiva degli enti locali».