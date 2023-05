«Nei prossimi giorni incontrerò i lavoratori del San Carlo per ascoltarli e capire le motivazioni di questo sciopero». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, interpellato sui ripetuti scioperi delle maestranze del lirico napoletano. «È una questione che riguarda le relazioni sindacali all'interno del teatro tra il sovrintendente e le rappresentanze sindacali», ha aggiunto Manfredi, ricordando che «secondo quanto prevede la norma che oggi è decreto, Lissner fino al primo giugno è ancora sovrintendente in carica. Appena avremo un quadro preciso di quella che è la norma, ovviamente poi dovremo procedere per identificare un nuovo sovrintendente».

A margine del convegno "Verso il secondo Vertice Onu sui sistemi alimentari: l'Italia presenta Agritech" in corso al polo universitario di San Giovanni a Teduccio, Manfredi ha aggiunto: «In questa città c'è un tema, purtroppo esiste un mismatch tra l'offerta di lavoro e le competenze dei giovani. Ci sono tantissimi posti di lavoro che non sono coperti. Quindi investire sulla formazione è un aspetto fondamentale, perché oggi abbiamo un sistema sempre più competitivo ed è necessario che ci siano buone competenze da parte dei ragazzi. Ci sono molte aziende importanti che partecipano ad Agritech, grandi gruppi ma anche gruppi più piccoli. Il settore dell'agroalimentare - ha aggiunto Manfredi - è uno dei settori in Campania che occupa più persone, quindi qualificarlo ulteriormente significa alzare la qualità dell'offerta di lavoro. Intorno al polo del digitale abbiamo creato più di 10mila posti di lavoro in questa zona, e la filiera agroalimentare è un altro settore su cui se si investe opportunamente sulle competenze si possono creare migliaia di posti di lavoro».