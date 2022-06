«Sicuramente stiamo operando, anche ieri sera ci sono stati degli interventi proprio per fare in modo che ci sia un maggiore controllo del territorio». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni per il 2 giugno, rispondendo a una domanda sull'emergenza sicurezza in città.

«Ho ripetuto tante volte - ha aggiunto Manfredi - che non è solamente un problema di controllo e repressione da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine. C'è un grande tema di controllo sociale e su questo tema bisogna lavorare tutti insieme per ricreare quelle condizioni di inclusione, di vivibilità e di serenità familiare che sono alla base di qualsiasi società coesa».