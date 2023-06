NAPOLI. «Dobbiamo lavorare a un progetto di città e di area metropolitana che abbia come primo obiettivo la crescita economica e la creazione di lavoro». È quanto afferma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo la dffusione del report di Bankitalia sull'economia campana dal quale emerge la crescita del turismo in città. «La città sta crescendo e non dobbiamo perdere questa opportunità perché la crescita dell'economia si traduce in lavoro, benessere e qualità dei servizi». E ancora: «Nel rapporto di Bankitalia ci sono ombre rigurdanti il basso livello di ricchezza. Noi abbiamo il 30 per cento in meno rispetto ai Comuni del Nord e questo comporta meno entrate con la conseguente difficoltà a mantenere un adeguato livello dei servizi».