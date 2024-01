«Mi auguro che dopo questa fase di tensione si ristabilisca un dialogo tra la Regione Campania e il governo nazionale e si trovi rapidamente una sintesi per consentire agli enti locali e ai comuni che sono i principali beneficiari di questi fondi di poter agire e poter operare per fare in modo che le risorse siano spese bene e nei tempi giusti». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della cerimonia della seconda edizione del Premio Golia, in corso al Maschio Angioino, in merito all'esposto-denuncia annunciata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto, in relazione al blocco da parte del Ministero della Coesione.

«Credo che sbloccare queste risorse sia fondamentale perché il quadro di programmazione comunitaria e anche i fondi di Sviluppo e Coesione sono indispensabili per gli investimenti che abbiamo in campo e per fare in modo anche che poi vengano rispettati i tempi perché la realizzazione delle opere richiede dei tempi lunghi», ha concluso Manfredi.