Il nuovo piano di interventi in città ripropone ancora una volta il tema dei disagi per la circolazione dovuti all’aumento del traffico. E il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti della Campania, non si sottrae a una riflessione. «Il traffico si ridurrà soltanto in presenza di una maggiore efficacia del trasporto pubblico - sottolinea -. Dobbiamo considerare che in città arrivano decine di migliaia di automobili quotidianamente dall’hinterland.