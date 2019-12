NAPOLI. «Cercherò, in condizioni sicuramente complicate, di fare il massimo per il nostro sistema e la nostra ricerca». Queste le parole del rettore, Gaetano Manfredi, appena appresa la notizia della nomina a ministro dell'Università e della Ricerca. Manfredi era al Centro Congressi dell'ateneo federiciano per la firma dell'accordo istituzionale delle due cattedre Unesco della Campania, presiedute da Annamaria Colao e Carmine Gambardella. Manfredi ha preso quindi la parola, spiegando che «l'Università ha dato a me più di quello che ho dato io all'Università, quindi ho un grande senso di restituzione, un debito di riconoscenza e io cercherò in questo scorcio di impegno di fare il massimo possibile».