Il nuovo presidente del Consiglio comunale di Napoli è Enza Amato, del Partito democratico. Amato è stata eletta alla seconda votazione ottenendo i 33 voti necessari per raggiungere il quorum. Amato, già consigliere regionale campano tra il 2015 e il 2020, è stata inserita nella lista del Pd come capolista e ha ottenuto 4.197 preferenze, seconda in assoluto più votato alle scorse amministrative dietro il compagno di partito Gennaro Acampora.

«È con grande onore che assumo la guida di quest'aula e ringrazio per la fiducia», ha detto Amato prendendo la parola. «Svolgerò la funzione con grande senso di responsabilità - ha aggiunto - garantendo imparzialità e correttezza nel rispetto delle regole imposte dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento. In queste elezioni amministrative abbiamo dovuto ancora una volta come cittadini e come eletti riscontrare il gravissimo problema dell'astensionismo, che risulta essere ancora oggi il partito di maggioranza. Sarà dunque fondamentale impegnarci a riportare la politica vicino ai cittadini, a ricongiungere il senso delle istituzioni alla credibilità e alla fiducia del popolo napoletano».

Il consiglio comunale di Napoli ha eletto anche i due vicepresidenti. A rappresentare la maggioranza è stata eletta Flavia Sorrentino, del Movimento 5 Stelle, mentre per la minoranza è stato eletto Salvatore Guangi di Forza Italia; quest'ultimo, consigliere comunale uscente, ha già ricoperto la carica di vicepresidente del Consiglio comunale tra il 2016 e il 2021.

MANFREDI. «È sicuramente un momento molto importante per la città, parte una consiliatura decisiva per il futuro di Napoli». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nel giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo Consiglio comunale di Napoli. «Noi dobbiamo ricostruire la città - aggiunge Manfredi - e dobbiamo farlo con un rapporto forte con i cittadini ma anche con una grande coesione istituzionale. Io mi auguro che a questo progetto possano contribuire tutti, ovviamente le forze di maggioranza ma anche le forze di opposizione, nel rispetto dei reciproci ruoli».