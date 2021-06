«Io ho un ottimo rapporto con il presidente De Luca, che è interessato solamente a realizzare le cose che sono nel suo programma e anche nel mio programma, a fare delle cose per Napoli, a mettere in campo investimenti. Non ho condiviso mai questa aggressività da parte del sindaco de Magistris nei confronti del presidente della Regione». Lo ha detto Gaetano Manfredi, candidato a sindaco di Napoli per la coalizione formata da Pd, M5S, Leu e altri partiti di centrosinistra, intervenuto a Radio Uno.

«Io credo che dal rapporto tra Comune di Napoli e Regione Campania si possano ottenere tante cose positive. È quello che ci chiedono i cittadini, quindi io sono convinto che questa intesa tra me e De Luca sarà un fattore molto positivo nell'interesse della città», ha aggiunto Manfredi.