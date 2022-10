Piazza del Plebiscito chiusa e sosta vietata in larga parte del centro cittadino venerdì 28 ottobre a Napoli, in concomitanza con la manifestazione per la pace e il cessate il fuoco in Ucraina organizzata dalla Regione Campania.

È quanto prevede il dispositivo di circolazione contenuto nell'ordinanza del Comune di Napoli per consentire il regolare svolgimento dell'evento. L'ordinanza dispone il divieto di transito veicolare nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l'edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter, il senso unico di circolazione in piazza Carolina dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia e in via Chiaia dalla confluenza di piazza Carolina a piazza Trieste e Trento.

Per permettere il parcheggio dei numerosi pullman attesi per la manifestazione, viene disposto il divieto di sosta per tutta la mattinata in numerose strade del centro: via Taddeo da Sessa, piazzale Duca degli Abruzzi, via Ponte della Maddalena, via Volta, via Amerigo Vespucci, via Brin, via Ferraris, via Nuova Marina, viale Antonio Dohrn, via Caracciolo, via Nazario Sauro e via Acton.