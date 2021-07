«Dopo mesi passati a celebrare giustamente infermieri e medici eroi, a ringraziare tutto il personale sanitario per la generosità di questi durissimi mesi di Covid, è impensabile che oggi le istituzioni li abbandonino alle minacce, ai raid e alle violenze come accade al Cto di Napoli». Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli.

«Quarantadue aggressioni dall'inizio dell'anno - aggiunge Maresca - sono inaccettabili. Bisogna che all'interno dei presidi sanitari, come tutto il resto della città, venga ripristinata la legalità: istituzioni locali e Stato devono proteggere chi lavora, assicurare alla giustizia chi pensa di poter fare ciò che crede in un luogo pubblico che, tra l'altro, ospita persone malate. Bisogna difendere chi è in prima linea: è necessario rafforzare i presidi di polizia e implementare i sistemi di videosorveglianza per consentire interventi rapidi e utili all'identificazione degli aggressori. Senza legalità non è possibile lo sviluppo», conclude Maresca.