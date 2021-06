Mariarosaria si suicida all’interno del suo negozio: muore dopo giorni di agonia: i suoi organi salveranno tre vite.

Non ce l’ha fatta Mariarosaria Balzano, la 30enne ritrovata in fin di vita qualche giorno fa nel suo negozio in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata.

Il personale sanitario del 118 era riuscito a rianimarla sul posto e poi la corsa all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Dramma a Castellammare di Stabia

Mariarosaria Balzano era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Leonardo dopo il tentato suicidio.

I suoi organi salveranno tre vite: il cuore sarà destinato ad una paziente ricoverata all’ospedale di Padova, il fegato resterà in Campania mentre i reni saranno trasportati al Ruggi di Salerno.

Castellammare, muore donna: i suoi organi donati

Le operazioni di espianto degli organi, sono cominciate ieri mattina presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare.

Nei giorni scorsi Mariarosaria era stata trovata in fin di vita all’interno del suo negozio in via Vittorio Veneto. Dopo giorni di agonia, la giovane non ce l’ha fatta. Ora i suoi organi salveranno tre vite.

In tanti la ricordano via social

Mariarosaria era ragazza dolce, sensibile, gentile ed educata. Aveva un amore smisurato per i cani, che curava affettuosamente nel suo negozio.

“Ti chiedeva scusa se ti mandava un messaggio in più o fuori orario”, ci tiene a ricordarla una sua amica.

Una tragedia che ha colpito un’intera comunità. Resta il gesto di altruismo della ragazza, donare i proprio organi per ridare la vita agli altri. Un cuore grande oltre la morte...