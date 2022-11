"Maroni, volevi vederci morti... ma noi abbiamo visto morire te! Mai tesserati". Questo il testo di uno striscione apparso nella notte a Napoli, poi rimosso. Chi ha esposto lo striscione lo ha fotografato e ha poi diffuso l'immagine sui social network, dove il contenuto dello striscione sta facendo molto discutere.

Il riferimento degli autori, appartenenti a un gruppo ultras napoletano, è alla morte dell'ex ministro dell'Interno ed ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, scomparso ieri a 67 anni stroncato da un tumore. Maroni era inviso agli ultras per l'introduzione della "tessera del tifoso" nel 2009, quando ricopriva la carica di ministro dell'Interno nel Governo Berlusconi.

LEGA CAMPANIA. «Profonda amarezza e vergogna per il disgustoso striscione, esposto oggi in città, che offende la memoria di Roberto Maroni. Gli autori si confermano sempre più minoranza di un tifo organizzato che oggi, dopo questo gesto, si allontana dai successi della squadra e di un pubblico che, invece, ha sempre onorato con passione inconfondibile i valori dello sport». Così una nota della segreteria regionale della Lega in Campania. «Ci aspettiamo una presa di posizione e una ferma condanna dalla società Calcio Napoli e dalle altre forze politiche», conclude la nota della segreteria regionale della Lega in Campania.