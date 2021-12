Dolore e rabbia per la scomparsa di una giovane donna poco dopo il suo matrimonio: si chiamava Marzia Saddemi ed è morta a soli 36 anni.

Aveva da poco coronato il suo sogno d’amore ed era in viaggio si nozze, in Val Pusteria, quando Marzia Saddemi, avvocato astigiano e docente universitario, si è accasciata durante una escursione con il marito Matteo Conti e non si è più ripresa.

La donna è stata colta da un malore improvviso che non ha dato speranza ai medici di Bolzano.

La tragedia

Marzia e Matteo si erano sposati qualche settimana fa nella Collegiata di San Secondo. La coppia, dopo diverse vicissitudini aveva deciso di sposarsi ma il sogno di una vita è andato in frantumi in poche ore.

Come si legge su “La Stampa” la comunità vicina alla 36enne è sconvolta.

Il dolore dei parenti e degli amici

«Aveva svolto la pratica legale nel mio studio - racconta l’avvocato Fabrizio Brignolo, ex sindaco di Asti - e lo scorso anno si era iscritta all’Ordine degli avvocati continuando a esercitare ad Asti collaborando con noi». Ma Marzia aveva mille obiettivi e parallelamente si era specializzata in Diritto amministrativo e si dedicava alla carriera accademica.

Il matrimonio poi la tragedia

Marzia e Matteo si erano sposati sabato 18 nella Collegiata di San Secondo con il rito officiato da don Beppe Gallo. «Il loro sogno era un viaggio in Cile e Perù - ricorda Piero Conti, suocero di Marzia - ma visto il momento avevano scelto un breve viaggio di nozze».

Per questo la meta designata era il Trentino, dove erano arrivati lunedì 20 relax e spa. «Poi mercoledì 22 hanno deciso di dedicarsi a una escursione con le ciaspole».

La dinamica

Durante il cammino Marzia si è però sentita male. «Una aritmia che ha causato una fibrillazione ventricolare» spiega la sorella.

Trasportata con l’elisoccorso nel reparto di Rianimazione per Marzia non c’è stato nulla da fare: la morte il 24, quando sarebbe dovuta invece tornare ad Asti per festeggiare il Natale con i parenti.