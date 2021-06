«Trovo assolutamente illogica, viziata da eccesso di potere, inutile, dannosa, controproducente anche per l'immagine della nostra Regione, l'ordinanza del presidente De Luca che impone, contrariamente a quanto dice il governo, l'obbligo delle mascherine all'aperto». Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, stamattina a margine di un'iniziativa con Poste Italiane allo Spazio Filatelia di via Monteoliveto.

«Questo non è il modo migliore per ripartire, deve finire la stagione della mortificazione dei cittadini e l'atteggiamento aggressivo, violento e punitivo nei confronti della nostra comunità. Sono atteggiamenti dannosi verso il turismo, il commercio e le attività produttive», spiega il primo cittadino partenopeo nel suo affondo contro il governatore De Luca, l'ultimo in ordine temporale in una battaglia senza esclusione di colpi, tra Palazzo San Giacomo e Palazzo Santa Lucia, che ormai va avanti da mesi.

«Le parole utilizzate dal presidente della Regione nei confronti dei nostri giovani io le trovo assolutamente inaccettabili - prosegue ancora Dema -. Una cosa sono i comportamenti irresponsabili, altra cosa è sparare a zero su persone che da un anno e mezzo stanno sacrificando il periodo migliore della loro vita. Non è una tirannide, siamo in democrazia e soprattutto in tempi di pandemia è il governo che decide le misure da adottare per la prevenzione sanitaria. Se si viola la legge è venuto il momento che qualcuno la faccia rispettare» chiosa il sindaco di Napoli prima di soffermarsi su altre dichiarazioni rilasciate da De Luca pochi giorni fa, quando il governatore invocava le dimissioni del Commissario Covid Figliuolo e del Ministro della Salute Roberto Speranza.

«Io penso che De Luca debba essere sanzionato perché sta violando la legge in materia sanitaria e sta mettendo a rischio il rilancio economico e turistico e anche la salute dei nostri concittadini. Chiedo al Presidente di rispondere invece alle tante domande a cui non risponde: come mai ogni giorno escono sempre nuovi morti a Napoli e in Campania? Abbiamo i famosi ricalcoli e qualcuno mi deve spiegare perché c'è un numero così esorbitante di deceduti. Come mai sono state spese decine e decine di milioni di euro per avere strutture, l'Ospedale del Mare per citarne uno, che non sono state all'altezza durante il Covid? Come mai la campagna vaccinale non va come dovrebbe andare? Come mai non sono state fatte le assunzioni che si dovevano fare? De Luca doveva rispondere a queste domande, non mettersi contro al Governo che ha adottato un provvedimento razionale, di buon senso, condivisibile, che responsabilizza ma da anche un segnale di ripartenza».

«C'è proprio una stanchezza psicologica istituzionale a questi tentativi continui di dividere le istituzioni. Se proprio bisogna dare le dimissioni - conclude de Magistris - in questo momento non penso che le debba dare il governo che vede di garantire l'uniformità nazionale, ma forse chi si mette d'ostacolo al contrasto nazionale alla pandemia».