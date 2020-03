NAPOLI. Siamo a Posillipo, tra il Virgiliano e il Casale, in una zona popolosa della città illuminata anche dalle luci della Farmacia Marone. Napoli soffre l’emergenza Coronavirus, ma il cuore delle persone perbene in momenti come questi batte più forte. Ed è per questo che il dottor Massimo Marone ha deciso di regalare ai suoi pazienti 1.500 mascherine lavabili. Un gesto per aiutare le persone in difficoltà e che possa valere come proposta da emulare per i suoi colleghi e come monito per chi, quei pochi, che hanno cercato di approfittare di questa emergenza: «Cerchiamo di aiutare chi ne ha bisogno» spiega il dottor Marone che punta soprattutto il dito su chi «ha cercato di approfittare del momento particolare per alzare i prezzi alle stelle. Sono certo che altri nobili colleghi seguiranno questa iniziativa». In piena emergenza, con mascherine introvabili, in un quartiere decentrato di Napoli spicca un cuore grande di un farmacista che decide addirittura di regalarle.