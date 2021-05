NAPOLI. Pensava di essere riuscito a cavarsela con una condanna a meno di un anno e invece le indagini, dopo mesi dal suo arresto in flagranza, hanno continuato a fare il proprio corso e alla fine la giustizia è riuscita a presentargli il conto. Gennaro Masiello, 30enne esponente dell’omonima famiglia di mala dei Quartieri Spagnoli, martedì sera, come anticipato dal nostro giornale, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per l’attività di spaccio che avrebbe condotto dal 2018 fino all’estate scorsa.