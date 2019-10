MASSA DI SOMMA. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno tratto in arresto un trentunenne per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, alla vista di una pattuglia dei carabinieri si è dato alla fuga e ha cercato di disfarsi di un involucro. è stato inseguito, bloccato nonostante avesse cercato di opporre resistenza causando dei lievi traumi ai militari e arrestato. Sequestrato l’involucro: conteneva 22 dosi di cocaina. I militari hanno quindi deciso di perquisire anche il domicilio dell’uomo rinvenendo altre 17 dosi di cocaina. in totale ne sono state rinvenute 39 per un perso complessivo di 14,4 grammi. La droga è stata sequestrata, l’arrestato tradotto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.