Si sono fatti giustizia da soli: lo hanno sorpreso a rubare e non ci hanno pensato due volte ad aggredirlo. E’quanto successo a Napoli in zona Santa Caterina, Quartieri Spagnoli.

A filmare il pestaggio di gruppo è stato un cittadino dal balcone. La vittima dell’aggressione è un ragazzo di circa trent’anni, di media statura, capelli ricci.

Le segnalazioni sui Social

In realtà l’uomo era stato già avvistato nei Quartieri da qualche giorno, e sul posto era stato già segnalato.

Molte persone ,infatti, avevano lanciato l’allarme dei furti negli appartamenti in zona, sui Social.

La vittima dell’aggressione di gruppo.

Il 30enne, che a quanto pare soffre di disturbi psichici, l’altro giorno avrebbe tentato nuovamente di introdursi in un’abitazione privata. A quel punto i residenti lo hanno sorpreso in flagrante e lo hanno aggredito in gruppo. Si sono scagliati su di lui con calci e pugni. Gli aggressori si sono accaniti su di lui senza sosta.

La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli per le cure. Ad ora non si conoscono le sue condizioni ma nel corso del pestaggio avrebbe riportato ferite ed escoriazioni.