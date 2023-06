NAPOLI. Gli studenti che si stanno preparando per la Maturità hanno paura dell’esame orale nonostante il ministro abbia cercato di rincuorarli dicendo che non si tratta di un’interrogazione ma di un colloquio. In realtà i ragazzi non hanno tutti i torti soprattutto alla luce dei risultati di un’indagine dell’osservatorio “Con i Bambini” dove si evince che solo il 52% degli studenti di quinto superiore nel 2022 ha raggiunto un livello di competenza almeno adeguato in italiano. Basti pensare che nel 2019, prima del covid, erano il 64%.