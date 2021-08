NAPOLI. È tornato in libertà un altro dei destinatari della misura cautelare, che comprendeva varie inchieste parallele, eseguita il 24 febbraio scorso: Giuseppe Auletta, 34enne di Giugliano, ritenuto il prestanome di Giuseppe Savino (legato ai Mazzarella-Formicola di San Giovanni a Teduccio), tuttora latitante per lo stesso provvedimento restrittivo. Era accusato di una maxi frode fiscale per oltre cinquanta milioni di euro nel settore della commercializzazione di carburanti, commessa secondo la Dda per agevolare l’associazione camorristica.