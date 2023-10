«Il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase deve aprire quanto prima. Da quando ho messo piede al Senato ho rivolto più volte questo appello a tutti gli organi competenti, raccogliendo - tuttavia - un silenzio assordante dalla Regione Campania, insensibile all’urlo di dolore di migliaia di cittadini che non chiedono privilegi ma solo la tutela dei propri diritti, a partire dall’articolo 32 della nostra Carta Costituzionale. Eppure, stiamo parlando di un ospedale che serve una delle aree più popolose d’italia: circa un milione di cittadini residenti e 300mila abitanti, da oltre un anno e mezzo vanamente chiedono il ripristino del pronto soccorso riservato alle urgenze e alle emergenze, registrando solo chiacchiere e false promesse dalla Regione. Per questo motivo, ho scritto al Governatore Vincenzo De Luca chiedendo - ad horas - di aprire i battenti del pronto soccorso. Se il problema principale è l’aumento del personale, batta le mani sul tavolo e urli come fa solitamente nei suoi show, ma rispetti il diritto alla salute dei campani, ripristinando quel patto civico e morale, prima ancora che politico, che dovrebbe connettere il tessuto cittadino con le istituzioni». Così in una nota il senatore Orfeo Mazzella, capogruppo della decima Commissione Permanente del Senato della Repubblica del Movimento 5 Stelle.