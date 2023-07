Napoli può diventare la capitale del Sud Europa se il suo porto si configurerà sempre più al centro del traffici nel Mediterraneo. Se così non fosse, la città non sarebbe connessa e proiettata verso i mercati mondiali, visto che le relazioni del sistema produttivo regionale sono sempre più legate al suo scalo. Le imprese napoletane e regionali realizzano infatti quasi il 51 per cento del loro import/export via mare (più alto del dato nazionale attestato al 39 per cento) per un totale di circa 16 miliardi di euro. Meccanica e agroalimentare sono i comparti più dinamici (rispettivamente con 3,6 e 3,3 miliardi di euro pari al 23 e 20 per cento del totale Italia) che si servono dei traffici a breve raggio e delle autostrade del mare,generando un valore aggiunto di 4,5 miliardi di euro (9 per cento del totale nazionale).

Se l’import/export delle merci italiane viaggiano via mare per un valore di 380 miliardi di euro ed i porti movimentano mezzo miliardo di tonnellate ed oltre 61 milioni di passeggeri, una buona fetta è appannaggio dei porti di Napoli, di Salerno e di Castellammare di Stabia che nel 2022 hanno movimentato oltre 32 milioni di tonnellate di merci e 9 milioni di passeggeri, di cui 1,2 milioni di crocieristi (in questo comparto il porto di Napoli è secondo in Italia e quinto nel Mediterraneo nella classifica degli scali più trafficati). È quanto rileva l’annuale Rapporto “Italian Maritime Economy” di Srm, Centro studi legato ad Intesa Sanpaolo, presentato ila Stazione marittima di Napoli con i saluti in video di Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, e in presenza Paolo Scudieri, vertice di Srm. Il rapporto è dedicato quest’anno ai porti, allo shipping e alla logistica come fattori centrali dei nuovi scenari del Mediterraneo, sulla competitività del settore e sul ruolo dell’Italia. Il rapporto rileva ancora che a trainare i traffici marittimi è il settore ro-ro per 12,2 milioni di tonnellate tra mezzi su gomma e tir dai porti di Napoli e Salerno.

Per quanto riguarda gli investimenti, rilevano gli analisti di Srm, è recente il bando da 586 milioni di euro promosso dall’Autorità di Sistema portuale del Tirreno Centrale per la riqualificazione dei porti di Napoli e di Salerno che prevede il dragaggio, l’elettrificazione delle banchine con l’installazione di impianto d’illuminazione a freddo, ripristino dei collegamenti ferroviari e dei binari, un nuovo terminale container e la riqualificazione delle aree passeggeri. In questo scenario più che soddisfacente, le Zes rappresentano una grande opportunità non solo per adeguare le infrastrutture per migliorarne la competitività ma anche per accoglierne le potenzialità attirando investimenti anche dall’estero. In proposito, il direttore generale di Srm, Massimo Deandreis, sostiene che dopo un lungo periodi gestione la Zes di Napoli è operativa con un commissario molto attivo: «Sono già arrivati significativi investimenti da parte di aziende, è l’esempio concreto che questi strumenti possono funzionare ed attrarre investimenti produttivi anche con il rientro di attività oggi svolte all’estero da imprenditori campani, soprattutto nel campo della manifattura, per avvicinarli ai mercati di destinazione. E da questo punto di pista, Napoli può essere ancora più attrattiva».

Zes unica per tutto il Mezzogiorno, arriva il via libera della Commissione europea. La vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, ha accolto in maniera positiva la proposta del Governo italiano di istituzione di una unica Zona economica speciale nel Mezzogiorno d’Italia superando le attuali otto. La conferma dall’incontro di questa a Bruxelles con il ministro agli Affari europei, le Politiche di coesione e il Sud, Raffaele Fitto, che si dice «molto soddisfatto» dell’esito. Le regioni interessate dall’iniziativa sono Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. La proposta si legge in una nota del Ministero mira ad estendere a tutto il Mezzogiorno le misure di semplificazione e accelerazione delle procedure approvative e autorizzative e di sostegno alle imprese per le Zone economiche speciali. E un apprezzamento arriva anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «Molto bene la luce verde della Commissione europea alla creazione di una Zes unica per le Regioni del sud. Lo sviluppo dell’economia del Mezzogiorno è una priorità del nostro Governo abbandonando la logica assistenziale che non funziona, ma dando opportunità di lavoro e crescita». Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d’Italia della commissione Lavoro e responsabile professioni del partito, è chiara: «Dalla istituzione di una unica Zona Economica Speciale per il Sud Italia potrebbero arrivare straordinarie opportunità di crescita e sviluppo per tutto il Mezzogiorno fondate, finalmente, non su un’ottica di tipo assistenzialistico ma sul lavoro che consente il rilancio serio, concreto e duraturo del tessuto economico e sociale. Grazie al ministro Fitto che oggi a Bruxelles è riuscito a raggiungere un primo straordinario obiettivo».