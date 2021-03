BACOLI. «Ho letto che sarà ufficializzata a breve un'ordinanza della Regione Campania per la riapertura dei mercati. È una scelta inapplicabile per la nostra città. Annuncio pertanto che a Bacoli il mercato resterà ancora vietato». Lo scrive su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

«Non avrebbe alcun senso - spiega Della Ragione - lasciare le ville comunali o le piste ciclabili chiuse al pubblico, le scuole interdette ai bambini, i siti culturali inaccessibili, le spiagge off limits e molte attività commerciali con le serrande abbassate. E, contemporaneamente, riaprire il mercato in strada. E una scelta che assumo, oltre che a tutela della comunità bacolese e flegrea, anche a difesa degli stessi lavoratori. Perché il numero dei casi attualmente positivi in paese è pari a 142. Troppo alto. Perché il mercato del sabato mattina, qui a Bacoli, sta diventando sempre più caratteristico. Bello. Ma va vissuto in sicurezza».

Della Ragione conclude annunciando che «a breve firmerò l'ordinanza comunale. Intanto continuiamo con i vaccini, triplicando gli sforzi. Dobbiamo farcela. Dobbiamo fare sempre di più. E fare presto».