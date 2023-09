Si terranno mercoledì 6 settembre alle ore 15, nella chiesa del Gesù Nuovo, officiato dall'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, i funerali di Giovanbattista Cutolo. Il Comune di Napoli ha già proclamato il lutto cittadino per quel giorno.

"Voglio che il funerale di mio figlio sia di riscatto per la città". Lo ha detto Daniela Di Maggio, la mamma di Giovabattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso con un colpo di pistola da un 16enne, in piazza Municipio a Napoli."Voglio che questo funerale diventi un evento - ha affermato - Vorrei che venissero anche tutti i calciatori del Napoli, tutti devono esserci". "La morte di mio figlio è un sacrificio, voglio che gli sia intitolata una strada, una piazza, così da dire: 'Dove ci vediamo?', 'In piazza Giovabattista Cutolo'. Così nessuno lo dimenticherà".