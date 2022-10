"Ho fiducia perché l'Università Federico II ha dimostrato di saper aprire in altre aree territoriali con successo, come a San Giovanni a Teduccio, e può farlo anche qui". Lo ha detto Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca uscente, questa mattina a Scampia per l'apertura del polo universitario della Federico II. "E' la prima volta che vengo qui - ha aggiunto Messa - ed è un quartiere bello, ha molte possibilità di crescita. Conoscendo cos'è la vita di periferia, perché anche io vengo da un'università di periferia, so che va mantenuta l'attenzione molto alta e bisogna essere molto determinati. Ci vuole una determinazione politica, ci vuole un'attenzione a risolvere i problemi organizzativi". Secondo Messa "lo Stato non può ignorare parte del proprio Paese e andare di persona è fondamentale per portare la presenza dello Stato che ci deve essere. Questo è fondamentale, il rettore lo sa bene, la Federico II ha già aperto in altri quartieri ed è riuscita a farlo. Ci vuole molto, non è una cosa facile e richiede molto impegno, non solo della governance ma proprio dei docenti, dei tecnici, del personale, delle studentesse e degli studenti. E chiaro che venire qua sarà scomodo in qualche modo, però è molto importante creare quell'atmosfera e quell'ambiente per cui i ragazzi ci vengono volentieri".