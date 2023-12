NAPOLI. Una Messa in suffragio di Francesco II di Borbone-Due Sicilie, proclamato Servo di Dio dalla Chiesa nel 2020, sarà celebrata domani, 27 dicembre, alle 18, a Napoli, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria (piazza Vittoria 5) nel 129/esimo anniversario dellla morte dell’ultimo re delle Due Sicilie.

Il rito è organizzato dalla Fondazione il Giglio e dal Movimento Neoborbonico, con il patrocinio del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Altre cerimonie religiose in suffragio di Francesco II sono annunciate in Puglia, a Molfetta, nella parrocchia di San Domenico, il 27 dicembre alle 18.30, per iniziativa della Fondazione Francesco II di Borbone delle Due Sicilie, e in Calabria, a Gioiosa Ionica, nella chiesa di San Rocco (27 dicembre, ore 19) organizzata dalla Delegazione locale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.