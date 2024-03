NAPOLI. Controlli dei Carabinieri in periferia, i quartieri di Piscinola, Chiaiano e Scampia passati al setaccio. I militari della compagnia Vomero, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno presidiato i rioni più difficili ma è dai varchi della metro che sono arrivati i risultati più corposi. Utilizzando metal detector, i carabinieri hanno ricercato soprattutto lame. Tre i giovani denunciati. Il primo rilevato ha 21 anni e addosso portava un manganello telescopico di ferro di complessivi 63 centimetri. E ancora un 29enne e un 31enne, trovati in possesso rispettivamente di un coltello a serramanico e di un tirapugni. Durante il servizio è finito nei guai anche un 32enne, assente al controllo nonostante la misura dei domiciliari gli imponesse di non lasciare casa. Rilevante il dato sul possesso di droga: 13 le persone segnalate alla Prefettura, c'è anche un minore. Dalle loro tasche sequestrate dosi di hashish, marijuana e cocaina. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.