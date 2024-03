Linea 1 della Metropolitana, funicolari e trasporto su gomma: i servizi gestiti a Napoli da Anm non si fermeranno nella domenica di Pasqua, ad eccezione che per una sosta nelle prime ore pomeridiane. A comunicarlo è la stessa Azienda Napoletana Mobilità che, attraverso una nota diramata dal suo ufficio stampa, informa che per la Metro linea 1 la sospensione dell'esercizio è prevista alle ore 13.30, con ultime corse programmate da Piscinola alle 12.30 e da Garibaldi ore 13. La riapertura pomeridiana avverrà invece con prima corsa da Piscinola alle 16.50 e da Garibaldi alle 17.30. Resteranno chiuse le seconde uscite di Montedonzelli e Toledo II (Montecalvario). Questi invece gli orari per le funicolari: quella Centrale e di Montesanto avrà come prima corsa quella programmata alle ore 7 e ultima prima della sospensione alle 13.30, mentre la riapertura pomeridiana avverrà con prima corsa alle 16.30 e ultima alle 23.30. Per la funicolare di Mergellina prima corsa alle 7, ultima corsa alle 13.30 con chiusura pomeridiana. Gli ascensori saranno in servizio a Pasqua dalle 7 alle 13:30. Il trasporto in superficie risulterà sospeso tra le ore 13.30 e le 16 circa (ultime corse attorno alle ore 13), mentre la linea Alibus effettuerà servizio ordinario. Infine i parcheggi: Spalti e Frullone apertura dalle 7.20 alle 1.30 del giorno seguente; Mancini dalle 7.20 alle 23.30; Brin e Colli Aminei aperti h 24; Chiaiano dalle 7.50 alle 22.50.