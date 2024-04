NAPOLI. Da maggio il biglietto della corsa singola della metro Linea 1 di Napoli aumenterà da 1,30 a 1,50 euro. La novità è stata annunciata dalla Regione Campania e rientra in un più ampio piano di revisione delle tariffe dei trasporti pubblici. Il biglietto della corsa singola metro Linea 1passa quindi da 1,30 a 1,50, il nuovo biglietto da 10 viaggi costerà 13,50 (sia aziendale che integrato). Mentre il nuovo biglietto da 3 giorni avrà il costo di 10,80 (per turisti, valido su tutte le metropolitane, bus, funicolari e filobus). Lievi aumenti per il biglietto di 7 giorni. L’Aziendale passa da 12,50 a 13,50, l’integrato: da 16 euro a 16,20.

L’introduzione di nuovi titoli di viaggio solo digitali. L'aumento del biglietto della metro Linea 1 era già stato annunciato lo scorso anno e il Consorzio Unico Campania lo sta introducendo progressivamente. Tra le motivazioni dell'aumento era stato specificato l’adeguamento Istat, i maggiori costi di gestione, il miglioramento dei servizi. La nuova tariffa è stata approvata dalla Regione Campania con la deliberazione del 22 febbraio scorso. È stato anche deciso che ci sarà una prima fase sperimentale per consentire alle aziende del trasporto pubblico di adottare gli adeguamenti tecnici e per misurare l’impatto sull’utenza interessata. Le due nuove opzioni potrebbero essere interessanti per chi viaggia frequentemente in metro a Napoli sono quella del biglietto da 10 viaggi e il biglietto da 3 giorni per i turisti. Infine, è importante ricordare che il costo del biglietto della metro Linea 1 di Napoli è ancora inferiore a quello di altre città italiane, come Roma e Milano.