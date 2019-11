NAPOLI. Oggi c'è la cerimonia di completamento dei lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi e del nodo intermodale della stazione Centrale e del capolinea della metropolitana, alla presenza del sindaco Luigi de Magistris e del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ma proprio la metropolitana funziona a singhiozzo. L'ennesimo disservizio ha infatti costretto i dipendenti dell'Anm ad apporre degli avvisi in cui spiegano all'utenza che i treni della Linea 1 non riescono a raggiungere la stazione Garibaldi ma effettuano solo la tratta Piscinola-Dante. La circolazione è tornata regolare alle 10.40 ma si è trattato di una beffa per gli utenti dal momento che dalle 11 è scattato lo sciopero del trasporto pubblico. I dipendenti dell'Anm in servizio nelle stazioni della Linea 1 hanno annunciato contemporaneamente la ripresa della circolazione fino a Garibaldi e l'imminente chiusura per lo sciopero.