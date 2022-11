NAPOLI. Trasporto pubblico alle corde. Le stazioni della metropolitana, e precisamente quelle della Linea 1, chiuderanno a turno, ma fino a 4 mesi ognuna, per i lavori di ammodernamento degli ascensori e delle scale mobili a partire dal 2023 e per i successivi 4 anni. Una notizia che riporta nelle retrovie quella del primo treno spagnolo che è entrato in funzione su questa tratta.