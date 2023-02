Stop di oltre 7 ore oggi 9 febbraio per la linea 1 della metropolitana di Napoli. La circolazione dei treni sarà infatti sospesa dalle 9.15 alle 16.45 sull'intera tratta Piscinola-Garibaldi per consentire lo svolgimento di prove tecniche su materiale rotabile. Anm informa che le ultime partenze prima della sospensione del servizio sono previste da Piscinola alle 9.12 e da Garibaldi alle 9.16; il servizio riprenderà con la prima partenza da Garibaldi alle 16.52 e da Piscinola alle 16.48. Il nuovo stop per permettere l'esecuzione delle prove dei nuovi treni della metropolitana era stato annunciato due giorni fa dall'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza, ascoltato in Commissione Trasporti del Consiglio comunale di Napoli. Cosenza ha spiegato che «a causa del perdurare delle agitazioni del personale Ansfisa per ora non è possibile effettuare di sera le prove tecniche». L'ultimo stop per prove tecniche dei nuovi treni sulla Linea 1 risale allo scorso 25 gennaio, quando il servizio è stato sospeso per 3 ore dalle 9.30 alle 12.30.