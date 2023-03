Circolazione dei treni sospesa per circa 3 ore questa mattina sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli per una persona investita tra le stazioni Mergellina e Piazza Amedeo. Lo stop ai treni è stato reso necessario per permettere l'intervento dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti. La circolazione è rimasta sospesa dalle 5.30 alle 8.50 con l'attivazione di un servizio sostitutivo con bus tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale. Alle 8.50 la circolazione è tornata regolare.