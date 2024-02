NAPOLI. Proseguono secondo cronoprogramma i lavori per il completamento delle stazioni di Miano, Regina Margherita e Secondigliano. La messa in esercizio delle nuove stazioni, realizzate lungo la linea Piscinola-Capodichino, è prevista per giugno 2025. In particolare, è in corso, tra le altre lavorazioni, il getto del rivestimento definitivo, con cassero mobile del tratto di galleria in avanzamento verso Capodichino.