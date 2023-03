NAPOLI. «La decisione di chiudere il cinema Metropolitan per far posto all’ennesimo centro commerciale conferma la crisi del settore, come più volte denunciato». Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania, sintetizza così la situazione dopo le notizie relative alla chiusura dello storico multisala di Chiaia: «Rappresenta una grave perdita per la cultura della nostra città. Credo che il sindaco Manfredi debba intervenire al più presto per provare ad individuare una soluzione che scongiuri questa possibilità».