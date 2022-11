NAPOLI. La certezza non si avrà mai, ma la sparatoria notturna di inizio novembre contro una Fiat “Idea” parcheggiata in via Teano altro non era secondo alcuni investigatori che un agguato fallito contro Pasquale Angellotti. La notizia, proveniente da fonti confidenziali, potrebbe avere fondamento visto che venerdì scorso due sicari in auto lo hanno ucciso in via della Liguria. Evidentemente “Linuccio ’o cecato” era entrato nel mirino del gruppo di “Miano di sotto”, descritto in ascesa e intenzionato a controllare non soltanto l’intero rione ma anche Chiaiano, Piscinola e Marianella.